Розчавлені авто з тілами і згарище: жахливе відео з Бучі

З міста Буча, що в Київській області, продовжують надходити моторошні кадри наслідків "російської весни". Окупанти по-звірячому вбивали людей прямо за кермом автомобілів.

На перехресті спалені та розстріляні авто цивільних людей

Журналіст 24 каналу Денис Казанський опублікував відео з Бучі, яку не так давно ЗСУ зачистили від російських вбивць.

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На відео видно розчавлені цивільні автомобілі. Швидше за все, наїзд на авто було здійснено ворожими танками.

Всередині "Таврії" мертва людина. Окупанти вбили людину прямо за кермом.

На перехресті спалені та розстріляні авто цивільних людей. Російські військові злочинці вбивали всіх, хто попадався їм на шляху.

Дивіться відео з Бучі (Увага, відео містить вразливі кадри)

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