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Роздача готівки

09:44, 5 березня 2009 261

Влада Японії додумалась, як примусити людей частіше ходити по магазинах.

Уряд Країни сонця, що сходить, вирішив видати кожному жителю по 12 тисяч єн готівкою, що становить 121 долар. Очікується, що збільшення витрат населенням підтримає економіку Японії, яка сильно постраждала від глобальної фінансово-економічної кризи. Втім, деякі японські чиновники з такою думкою не погоджуються. Адже в країні багато людей, які звикли економити і заощаджувати гроші. Ці люди можуть відкласти на чорний день і отримані 12 тисяч єн. Роздача готівки населенню є частиною масштабного плану стимулювання економіки Японії, представленого урядом країни наприкінці 2008 року. Він передбачає виділення на потреби економіки 23 трлн. єн, тобто 230 млрд. дол. З них 10 трлн. єн урядовці планують виділити за рахунок зниження податків, а решту 13 трлн. - у вигляді кредитів компаніям і гарантій по їх заборгованості. 
Джерело: 24 Канал
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Новини за 5 березня 2009
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