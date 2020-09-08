Мільйони найрізноманітніших товарів, 17 мільйонів зареєстрованих користувачів та команда, яка налічує понад 3,5 тисячі працівників у різних регіонах України.

Rozetka.ua – один із найбільших інтернет-магазинів в Україні та маркетплейс, який називають "українським амазоном".

Сайт запустили у 2005-му як онлайн-магазин з продажу електроніки. Звідси й назва: там продавалося усе, що можна було увімкнути в розетку. На той час доступ до інтернету мала невелика кількість українців. Та поступово онлайн-магазин завоював аудиторію завдяки демократичним цінам та можливості повернути товар.

Із часом український сайт пішов шляхом американського інтернет-гіганта Amazon, суттєво розширивши асортимент товарів. "Розетка" перетворилася на онлайн-супермаркет, де можна знайти що завгодно: від одягу та дитячих іграшок до насіння, ліків чи аксесуарів для автомобіля. У більшості випадків сайт виступає посередником між покупцем та тисячами постачальників, які пропонують свої товари на віртуальній вітрині "Розетки". Завдяки цій тактиці компанія стала одним із найсильніших гравців на українському ринку інтернет-торгівлі.

Окрім інтернет-сайту, "Розетка" розвиває мережу офлайн-магазинів у Києві, Одесі, Дніпрі та інших великих містах України. Компанія поступово розширює діяльність на нові сфери. Наприклад, сервіс "Rozetka Travel" фактично став аналогом туристичного онлайн-агентства, яке збирає пропозиції від туроператорів та дозволяє одразу ж забронювати тур.

Компанія активно підтримує соціальні ініціативи. У 2019-му Rozetka запустила платформу "Допомога, що треба", завдяки якій благодійні фонди можуть придбати необхідні товари зі знижками. А у 2020-му маркетплейс розгорнув кампанію підтримки малого бізнесу, у рамках якої товари українських виробників виділяються спеціальним маркуванням, а окремі підприємці можуть претендувати на фінансову допомогу.