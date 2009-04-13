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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Розгін демонстрації

Фінансові ринки 09:26, 13 квітня 2009 198

Таїландські військові відкрили вогонь по учасниках антиурядової демонстрації у Бангкоку.

Ситуація у столиці Таїланду залишається напруженою. Зіткнення протестувальників зі службами правопорядку тривають. У ніч на понеділок керівництво країни застосувало для розгону демонстрації армію. Щоб взяти під контроль центр Бангкоку і очистити його від антиурядових демонстрантів, влада скерувала туди кілька десятків тисяч солдатів при підтримці бронетехніки. Повідомляється, що проти мітингувальників застосували сльозогінний газ та бойові набої.У відповідь протестувальники закидали правоохоронців камінням і пляшками із запалювальною сумішшю. Внаслідок сутичок поранення отримали десятки осіб. Напередодні, нагадаємо, прем'єр-міністр оголосив у столиці надзвичайний стан. На такий крок Aпхісіт Ветчачіва пішов після штурму демонстрантами будівлі МВС та зриву саміту АСЕАН. Активісти опозиції вимагають повернути до влади колишнього прем'єра Таксіна Чінавата, скинутого у 2006 році у результаті військового перевороту. 
Джерело: 24 Канал
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Новини за 13 квітня 2009
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