Розгін демонстрації

Столиця Таїланду перетворилася на поле бою.

Кількаденні виступи прихильників опозиції у Бангкоку набувають дедалі чіткіших ознак війни, аніж антиурядових протестів. Між учасниками недавніх мирних демонстрацій та урядовими військами точаться запеклі протистояння. Напередодні прем'єр-міністр Таїланду Aпхісіт Ветчачіва оголосив у столиці надзвичайний стан.Однак, і це не зупинило невгамовний натовп. Щоб повернути спокій в місті, влада вивела на вулиці Бангкока армію. Десятки тисяч солдатів намагаються втихомирити протестувальників, застосувавши проти них не лише сльозогінний газ та водомети, а й бойові набої. Армія взяли під охорону стратегічні об'єкти, зокрема, головні аеропорти, морські вокзали та залізничні станції, щоб уникнути їх можливого захоплення бунтівниками.Раніше, нагадаємо, прихильники опозиції штурмували будівлю МВС, а також зірвали саміт АСЕАН в місті Паттайя. На цьому запеклі протестувальники не зупинилися - у понеділок вони підпалили міністерство освіти, закидавши урядову будівлю пляшками із запалювальною сумішшю. У заворушеннях десятки людей отримали поранення. Активісти опозиції вимагають повернути до влади колишнього прем'єра Таксіна Чінавата, скинутого у 2006 році у результаті військового перевороту. Нинішню ж владу учасники протестів вважають нелегітимною.