17:42
12 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
2°C
4°C 0°C
  • вівторок
    3°C 1°C
  • середа
    1°C 0°C
  • четвер
    4°C -1°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Ігри політичних лузерів. Треш в
Вєсті Кремля
21:44, 9 березня
Вєсті. UA. Жир. Українських політиків нагородили
Вєсті.UA
18:53, 9 березня
Чужа на своїй землі: як ділянка пенсіонерки несподівано стала власністю родини чиновниці
ЦРУ
21:58, 6 березня
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 березня
Згадати Все. 8 березня: жіноче свято чи день феміністок?
Згадати все
18:54, 10 березня
Телеканал новин 24 Новини Фінансові ринки
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Розгін демонстрації

Фінансові ринки 15:57, 13 квітня 2009 254

Столиця Таїланду перетворилася на поле бою.

Кількаденні виступи прихильників опозиції у Бангкоку набувають дедалі чіткіших ознак війни, аніж антиурядових протестів. Між учасниками недавніх мирних демонстрацій та урядовими військами точаться запеклі протистояння. Напередодні прем'єр-міністр Таїланду Aпхісіт Ветчачіва оголосив у столиці надзвичайний стан.Однак, і це не зупинило невгамовний натовп. Щоб повернути спокій в місті, влада вивела на вулиці Бангкока армію. Десятки тисяч солдатів намагаються втихомирити протестувальників, застосувавши проти них не лише сльозогінний газ та водомети, а й бойові набої. Армія взяли під охорону стратегічні об'єкти, зокрема, головні аеропорти, морські вокзали та залізничні станції, щоб уникнути їх можливого захоплення бунтівниками.Раніше, нагадаємо, прихильники опозиції штурмували будівлю МВС, а також зірвали саміт АСЕАН в місті Паттайя. На цьому запеклі протестувальники не зупинилися - у понеділок вони підпалили міністерство освіти, закидавши урядову будівлю пляшками із запалювальною сумішшю. У заворушеннях десятки людей отримали поранення. Активісти опозиції вимагають повернути до влади колишнього прем'єра Таксіна Чінавата, скинутого у 2006 році у результаті військового перевороту. Нинішню ж владу учасники протестів вважають нелегітимною. 
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 13 квітня 2009
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Дякуємо, Ваша скарга буде
розглянута редактором сайту
Публікації
сьогодні, 17:01 "Український світ" VS "русский мир": як правильно зробити Донбас українським
Дмитро Снєгирьов 357
Паралімпіада-2018: медальний залік 12 березня
сьогодні, 16:30 Паралімпіада-2018: медальний залік 12 березня
17235
Савченко викликали на допит у СБУ, проте вона виїхала за кордон
сьогодні, 16:22 Савченко викликали на допит у СБУ, проте вона виїхала за кордон
1520
Як Порошенко захищає Україну від антикорупційного суду
сьогодні, 16:00 Як Порошенко захищає Україну від антикорупційного суду
Віталій Шабунін 634
Посадити генерала Рубана: чому голову
сьогодні, 15:01 Посадити генерала Рубана: чому голову "Офіцерського корпусу" зробили цапом-відбувайлом
Олексій Чибісов 2233
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук