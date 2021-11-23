Про це заявив народний депутат VIII скликання, ексголова Комітету виборців України Олександр Черненко.

"Поки країна перетравлює скандал із "вагнергейтом", в Офісі Президента думають ще над одним "головняком": як протягнути наступного тижня закон про столицю, голосів на який, як і раніше, не вистачає. Минулого четверга Рада так і не змогла затвердити спецпроцедуру для голосування за закон про столицю. Скільки б повідомлень до фракційного чату не писав Корнієнко, "слуги" не погодилися голосувати за цей проєкт», – повідомив Черненко.

Він бачить декілька причин, чому народні депутати відмовляються голосувати за закон про столицю від "слуг".

"По-перше, зі зняттям Кличка з посади голови КМДА (а закон, по суті, про це) можуть виникнути проблеми. Слуги розуміють, що Кличко – не Разумков, якого відставили з першого разу. Тут так просто не вийде. Сам Кличко озброївся висновками Ради Європи, рішеннями Конституційного суду України та настроями киян. Якщо мешканці столиці побачать, що Київ «нагинають», то голосів слугам і Зеленському жителі чотиримільйонного мегаполісу більше не подарують", –зазначив Черненко.

Друга причина, за словами експерта, – це побоювання нардепів за майбутню розплату. Саме тому голосів за закон не вистачає не лише серед «слуг народу», але й в інших фракціях та групах.

"Якою б активною не була сьогодні робота з примусу до голосування, навіть найконвертніші слуги розуміють, що бути оштрафованим на одну зарплату – менш небезпечно, ніж проголосувати і піти під статтю, коли влада зміниться. По-третє, основний аргумент тих, хто не бажає голосувати від "слуг" – голосів за закон про столицю, а по суті, проти Кличка немає і в інших фракціях та групах. У зв’язку з цим на Банковій, за моєю інформацією, обговорюють варіант відкласти розгляд закону про столицю на наступний рік", – заявив Олександр Черненко.