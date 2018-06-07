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Розгром табору ромів у Києві: поліція відкрила справу та описала перебіг подій

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Розгром табору ромів у Києві: поліція відкрила справу
Розгром табору ромів у Києві: поліція відкрила справу / Фото з соціальних мереж

Поліція Києва відкрила кримінальне провадження за фактом розгрому табору ромів у Голосіївському парку. Цей інцидент правоохоронці розслідують за статтею "Хуліганство".

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

Правоохоронці зазначили, що 6 червня провели профілактичні заходи з мешканцями ромського табору і вони 7 червня покинули його територію. Проте вже після цього на табір напали громадські активісти і зруйнували його.

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Після того, як люди, котрі мешкали у тимчасовому поселенні, сьогодні залишили його, група осіб однієї з громадських організацій із сокирами та молотами прибула на територію парку. Знімаючи усе на відео, вони потрощили тимчасові споруди, перешкоджаючи працівникам парку та лісового господарства розчищати територію,
– мовиться у повідомленні поліції.

Там також наголосили, що внаслідок таких дій ніхто не постраждав.

Зазначається, що в межах відкритого за фактом інциденту кримінального провадження будуть встановлені і притягнуті до відповідальності всі активні учасники цієї події.

"Поліція жорстко реагуватиме на порушення закону незалежно від того, членами яких організацій є порушники. Ніхто немає права здійснювати незаконні дії, ставити псевдоультиматуми чи заради піару проводити показові погроми щодо інших громадян. Зокрема, і щодо представників етнічних меншин", – наголосили правоохоронці.

У поліції нагадали, що за такі дії передбачена встановлена законом відповідальність, "до якої будуть притягнуті усі порушники, незалежно від того, у складі яких громадських організацій чи формуваннях вони перебувають".

Нагадаємо, що 6 червня у Києві у національному природному парку "Голосіївський" з’явився табір ромів. На його території роми спорудили землянки, знищили рослини та засмітили парк відходами.

7 червня "Національна дружина" заявила, що очистить Голосіївський парк від ромів, якщо ті самі не підуть звідти протягом 24 годин. Згодом в організації запевнили, що роми добровільно покинули територію парку і обійшлося без інцидентів.

Проте опубліковані самими ж активістами фото свідчать про протилежне. Кілька десятків активістів з сокирами і кувалдами розтрощили усі будівлі у таборі ромів.

Теги: Новини України Новини Києва Розслідування Кримінальні новини Поліція Роми
Джерело: 24 канал
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