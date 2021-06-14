Рожева пантера від Villa Krim – справжній бестселер цього літа. Робиш ковток цього дивовижного рожевого вина, і сам здобуваєш повадки великої кішки: хочеш мурчати від задоволення і рухатися плавно, нікуди не поспішаючи, насолоджуючись моментом. А краще взагалі не рухатися, а розтягнутися десь в затишному теплому місці і сподіватися, що вина вистачить на годинку неспішної насолоди. Більше – навряд чи, адже новинка представлена в унікальному обсязі 0,5 л, для того, щоб підкреслити винятковість напою, адже все смачненьке дають потрошки. З іншого боку – такий формат ідеальний, якщо ділитися ви ні з ким не збираєтеся, а вирішили просто додати фарб у свій звичайний день.

З тим, щоб впізнати Rose Panthere на полиці магазину, проблем у вас не буде: витончена пляшка з гордою пантерою на етикетці відразу кидається в очі, і ціна приємна – в кращих традиціях Villa Krim.

Образ рожевої пантери, завдяки відомому фільму, близький всім, а за допомогою Villa Krim тепер за рожевою пантерою закріпиться ще і знаковий смак – освіжаючий, питкий, з тонами чайної троянди і малини, що підіймає настрій і змушує побачити світ у рожевому кольорі, незважаючи ні на що!

Зустрічайте в магазинах країни!