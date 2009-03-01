Від нього не втечеш. Інспектор Клузо повертається!

Цього разу герой залучає до розв’язання справ своїх колег з інших країн. Та вони виявляються ще незграбнішими за нього. Проте місію треба виконати, і детективам доведеться зупинити злодія, який спеціалізується на крадіжках предметів мистецтва.Оригінальний фільм "Рожева пантера" з Пітером Селлерсом вийшов у далекому 1963 році. Згодом зняли ще 8 картин про цього кумедного інспектора. Актор Стів Мартін довгий час не наважувався дати згоду на зйомки у фільмі найперше через глибоку повагу до покійного Селлерса. Але потім все ж таки погодився.Режисер картини Харальд Цварт. В ролі інспектора - Стів Мартін, Потона зіграв Жан Рено, а дівчину Ніколь - Емілі Мортімер. Фільм "Рожева пантера-2" вже в українських кінотеатрах.