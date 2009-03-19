Розібратися з боргами

10 тисяч заяв до Генпрокуратури про невиплату зарплати та більше ніж півтисячі кримінальних справ, порушених за деякими з цих фактів.

В ГПУ зауважують - підприємства або мають гроші і навмисно не виплачують заробітну плату працівникам або просто приховують борги, щоб уникнути сплати податків.Тетяна Корнякова (заступник Генерального прокурора України): “За оперативними даними Пенсійного фонду заборгованість по зарплаті складає 1 млрд. 945 млн. гривень, що на 420 млн. гривень більше, ніж про це зазначає Держкомстат ,тобто в нас вже є розбіжності офіційні між Держкомстатом і Пенсійним фондом”.Пенсійному фонду, аби належно здійснювати виплати, на сьогодні не вистачає майже 2,5 мільярдів. Там нарікають - мало того, що за останні півроку кількість працівників, які сплачують пенсійні внески, скоротилася майже на 800 тисяч, та ще й підприємства примудряються порушувати чинне законодавство.Олексій Зарудний (голова правління Пенсійного фонду України): “Мають місце факти порушення пропорційності,тобто одночасної сплати внесків до Пенсійного фонду разом з одержанням заробітної плати ,внаслідок цього тільки за січень 2009 року Пенсійним фондом не доотримано 28,4 мільйона гривень”.Відрахування зменшуються і через збільшення кількості безробітних, яка вже перевищила 1,5 мільйони. У зоні ризику - 2 мільйони осіб, які працюють за скороченим робочим графіком або перебувають у вимушеній неоплачуваній відпустці.