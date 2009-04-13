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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Розклад НБУ

13:31, 13 квітня 2009 243

у ІІ кв. валютні інтервенції – щопонеділка, аукціони – щосереди.

Національний банк визначився з розкладом продажів іноземної валюти комерційним фінустановам у ІІ кварталі 2009 р. Відповідно до постанови НБУ, валютні інтервенції за єдиним курсом гарантовано проводитимуться щопонеділка, а щовівторка, середи та четверга - залежно від ситуації на ринку. Валютні аукціони НБУ має намір проводити щосереди, а також, у разі необхідності у п’ятницю.Нагадаємо, спеціальні валютні аукціони НБУ проводить з 27 лютого. Придбані на них за пільговим курсом долари та євро комерційні банки можуть продавати виключно своїм позичальникам для погашення валютних боргів. Аби купити іноземну валюту за пільговим курсом, потрібно заздалегідь звернутися до своєї фінустанови із заявою, нагадують банкіри. 
Джерело: 24 Канал
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Новини за 13 квітня 2009
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