Із танкера Delfi, який сів на мілину біля берегів Одеси знову вилилося пальне. 15 липня забруднення моря поблизу місцевих пляжів локалізували.

Інформацію про це підтвердили в пресслужбі Адміністрації морських портів України. До теми Коли заберуть махіну: Зеленський влаштував "розбір польотів" в Одесі через танкер Delfi – відео Що відомо про новий розлив пального з танкера Delfi Невелику пляму на поверхні води зафіксували інспектори Державної екологічної інспекції.

Забруднення моря відбулося через пошкодження загородження навколо судна під час вчорашньої грози.

Забруднену поверхню води обробили 100 літрами сорбенту, після чого судно заново закріпили. За фактом нового інциденту на судновласника склали акт.

На завтра запланована операція з підйому Delfi з дна і встановлення танкера на кіль. Зверніть увагу! Це вже не перший розлив пального з танкера Delfi. Вперше масштабний розлив помітили 21 червня. Тоді пальне продовжувало сочитися з судна протягом кількох днів. Аварія танкера Delfi біля Одеси: що треба знати 21 листопада 2019 року через штормовий вітер біля берегів Одеси зірвало з якоря танкер під прапором Молдови. Зранку 22 листопада у районі пляжу "Дельфін" судно сіло на мілину і перекинулося.

До 1 квітня 2020 року власник танкера мав право самостійно забрати його з місця аварії.

21 червня з танкера стався витік палива, що спричинило забруднення води. 26 червня місцевий пляж "Дельфін" закрили через витік нафтопродуктів.

Під час візиту до Одеси Володимир Зеленський обурився темпами ліквідації наслідків аварії танкера Delfi. Йому пообіцяли, що до 25 липня судно приберуть .

. Якщо судновласник не встигне – Адміністрація морських портів України погрожує йому британським судом.

Одеська Держекоінспекція підрахувала збитки від аварії нафтового танкера Delfi. Попередньо, їхній розмір становить понад 15 тисяч доларів (це майже півмільйона гривень).