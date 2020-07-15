Новий розлив пального з танкера Delfi біля одеських пляжів: що відомо
Із танкера Delfi, який сів на мілину біля берегів Одеси знову вилилося пальне. 15 липня забруднення моря поблизу місцевих пляжів локалізували.
Інформацію про це підтвердили в пресслужбі Адміністрації морських портів України.
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Що відомо про новий розлив пального з танкера Delfi
- Невелику пляму на поверхні води зафіксували інспектори Державної екологічної інспекції.
- Забруднення моря відбулося через пошкодження загородження навколо судна під час вчорашньої грози.
- Забруднену поверхню води обробили 100 літрами сорбенту, після чого судно заново закріпили. За фактом нового інциденту на судновласника склали акт.
- На завтра запланована операція з підйому Delfi з дна і встановлення танкера на кіль.
Аварія танкера Delfi біля Одеси: що треба знати
- 21 листопада 2019 року через штормовий вітер біля берегів Одеси зірвало з якоря танкер під прапором Молдови. Зранку 22 листопада у районі пляжу "Дельфін" судно сіло на мілину і перекинулося.
- До 1 квітня 2020 року власник танкера мав право самостійно забрати його з місця аварії.
- 21 червня з танкера стався витік палива, що спричинило забруднення води. 26 червня місцевий пляж "Дельфін" закрили через витік нафтопродуктів.
- Під час візиту до Одеси Володимир Зеленський обурився темпами ліквідації наслідків аварії танкера Delfi. Йому пообіцяли, що до 25 липня судно приберуть.
- Якщо судновласник не встигне – Адміністрація морських портів України погрожує йому британським судом.
- Одеська Держекоінспекція підрахувала збитки від аварії нафтового танкера Delfi. Попередньо, їхній розмір становить понад 15 тисяч доларів (це майже півмільйона гривень).