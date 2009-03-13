Розлив нафти
Фінансові ринки 15:14, 13 березня 2009 192
Австралійські пляжі потерпають від розливу нафти.
Після аварії судна “Пасіфік Адвенчурер”, яка трапилася 11 березня, близько 30 тонн пального вилилося на прибережну ділянку зеленого континенту. У зв’язку з цим влада країни оголосила низку пляжів зоною екологічного лиха. За підрахунками екологів, забруднено від 35 до 60 кілометрів австралійських пляжів.Саме цей факт дає підстави екологам наполягати, що у воду потрапило більш ніж 30 тонн нафти. Наразі на компанію, яка є власником судна, очікує штраф розміром 1 мільйон доларів США. Щоправда якщо екологи зможуть довести, що витік нафти спричинив екологічну катастрофу, сума автоматично зросте аж до 160 мільйонів доларів США.
Джерело: 24 Канал
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