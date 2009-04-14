Розлучення по-голлівудськи

Справа розлучення Мела та Робін Ґібсонів може стати найдорожчою в голлівудській історії.

Статки актора оцінюють у 900 мільйонів "зелених". А згідно з законами Каліфорнії, дружина Ґібсона може претендувати не менш ніж на половину суми. Тож Робін має всі шанси "витрусити" з чоловіка до 450. А це безумовний рекорд для голлівудського розлучення. Схоже, порівняно з іншим зірковими горе-чоловіками, Ґібсон серйозно "попав"! Адже і Полу Маккартні, і Ґаю Річі їхні екс-дружини "коштували" від 50 до 75 мільйонів. Звісно, без бою Мел свої кровні не віддасть. Проте на користь Робін свідчить той факт, що дружина Ґібсона найняла Лауру Вассер, - одного з найуспішніших заокеанських правників. Адвокат свого часу розвела таких зірок, як Спірс і Федерляйна та Джолі й Біллі Боба Торнтона. Нагадаємо, документи на розлучення дружина Мела подала до верховного суду Лос-Анджелеса цього тижня. В шлюбі Ґібсони прожили 28 років. У пари - семеро дітей, усі з яких, окрім 9-річного Томмі, повнолітні. Попри відсутність будь-яких коментарів щодо розлучення з боку зіркової родини, американські таблоїди вже припустили, що причиною розриву тривалого шлюбу могла стати 28-річна росіянка - співачка та музикантка Оксана, якою останнім часом так захопився 50-річний актор. Познайомився Мел зі своєю новою пасією на зйомках фільму "Край темряви". А минулого місяця папараці вдалося сфотографувати Ґібсона з дівчиною на пляжі поблизу свого маєтку на Коста-Ріці, де закохані обіймалися та цілувалися.