Розмаїття настроїв

Депутати надумали взятись всерйоз за імпічмент Президента.

Вже завтра в порядку денному Верховної Ради - законопроект, який остаточно визначить форму і зміст звернення народних обранців до Конституційного суду з приводу імпічменту глави держави.На Банковій обурюються, мовляв, депутати фактично розпочали процедуру відставки гаранта. І це в той момент, коли він у відрядженні за кордоном. Заступник глави Секретаріату Андрій Кислинський певен, що ініціатори відставки Віктора Ющенка - БЮТ і комуністи. Втім біло-сердечні божаться - їх фракція не дасть жодного підпису під документом про оголошення процедури імпічменту Президента.З радістю б відправили в історію нинішнього гаранта регіонали. Кажуть, що готові підтримати початок процедури імпічменту Президенту, зрештою, як і відставку уряду. При чому, зазначила Ганна Герман, регіоналам все одно, хто першим піде з влади - Президент чи прем’єр.