18:59
12 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
2°C
4°C 0°C
  • вівторок
    3°C 1°C
  • середа
    1°C 0°C
  • четвер
    4°C -1°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Ігри політичних лузерів. Треш в
Вєсті Кремля
21:44, 9 березня
Вєсті. UA. Жир. Українських політиків нагородили
Вєсті.UA
18:53, 9 березня
Чужа на своїй землі: як ділянка пенсіонерки несподівано стала власністю родини чиновниці
ЦРУ
21:58, 6 березня
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 березня
Згадати Все. 8 березня: жіноче свято чи день феміністок?
Згадати все
18:54, 10 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Розмитнення газу

20:39, 25 березня 2009 266

Уряд доручив Держмитслужбі розмитнити весь газ, ввезений на територію України.

Відповідне розпорядження Кабміну опубліковано на урядовому порталі. Як йдеться у документі, Держказначейство має зарахувати кошти від сплати ПДВ при розмитнені газу до спецфонду держбюджету. Потім ці гроші мають спрямувати на компенсацію "Нафтогазу" різниці між цінами закупівлі та реалізації імпортованого палива. Щоправда, обсяг газу, який мають розмитнити, у розпорядженні Кабміну не вказується.Як відомо, у підземних сховищах України перебуває 11 мільярдів кубометрів газу, на які претендують "Нафтогаз" та "РосУкрЕнерго". Перша спроба розмитнення спірного палива на ім’я "Нафтогазу" була зроблена наприкінці лютого. Тоді було розмитнено понад 6 мільярдів кубометрів. Служба безпеки України одразу ж порушила кримінальну справу за статтею про присвоєння. А слідчі дії у "Нафтогазі" проводила у досить оригінальний спосіб - за допомогою спецпідрозділу "Альфа". Відтак, опоненти звинуватили СБУ у спробі захопити компанію.  
Теги: Новини України
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 25 березня 2009
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Урок патріотизму від олігарха:
сьогодні, 18:00 Урок патріотизму від олігарха: "Наша ряба" любить дотації, а Косюк – Україну
Дмитро Гнап 456
Кому заважає відкрита Україна?
сьогодні, 17:50 Кому заважає відкрита Україна?
234
Соратниця розповіла, куди поділась Савченко
сьогодні, 18:11 Соратниця розповіла, куди поділась Савченко
1425
Отруєння Скрипаля: Портников пояснив, чому прокололись російські спецслужби
сьогодні, 17:49 Отруєння Скрипаля: Портников пояснив, чому прокололись російські спецслужби
1293
сьогодні, 17:01 "Український світ" VS "русский мир": як правильно зробити Донбас українським
Дмитро Снєгирьов 550
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук