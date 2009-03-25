Розмитнення газу

Уряд доручив Держмитслужбі розмитнити весь газ, ввезений на територію України.

Відповідне розпорядження Кабміну опубліковано на урядовому порталі. Як йдеться у документі, Держказначейство має зарахувати кошти від сплати ПДВ при розмитнені газу до спецфонду держбюджету. Потім ці гроші мають спрямувати на компенсацію "Нафтогазу" різниці між цінами закупівлі та реалізації імпортованого палива. Щоправда, обсяг газу, який мають розмитнити, у розпорядженні Кабміну не вказується.Як відомо, у підземних сховищах України перебуває 11 мільярдів кубометрів газу, на які претендують "Нафтогаз" та "РосУкрЕнерго". Перша спроба розмитнення спірного палива на ім’я "Нафтогазу" була зроблена наприкінці лютого. Тоді було розмитнено понад 6 мільярдів кубометрів. Служба безпеки України одразу ж порушила кримінальну справу за статтею про присвоєння. А слідчі дії у "Нафтогазі" проводила у досить оригінальний спосіб - за допомогою спецпідрозділу "Альфа". Відтак, опоненти звинуватили СБУ у спробі захопити компанію.