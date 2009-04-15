Розмитнення по-європейськи

Тепер у Гостомелі розмитнюватимуть по-європейськи.

При в’їзді на Київщину відкрили новий митний термінал, до складу якого належить зона прибуття автотранспорту в майже 5 тисяч квадратних метрів, де можуть одночасно перебувати до 60 вантажівок. Водночас при швидкому оформленні, зауважують митники, пропускна спроможність терміналу складатиме до сотні вантажівок на добу. При цьому тут є вся потрібна побутова інфраструктура для водіїв. Відтак, введення в дію нового об’єкту дозволить покращити життя не лише далекобійників, а й митників з інших пропускних пунктів. Ігор Маньковський (заступник начальника Київської обласної митниці): "Змога, крім повного митного контролю і митного оформлення, процентів на 15-20 розвантажити термінали, які знаходяться безпосередньо на Окружній дорозі міста Києва, термінали, які на сьогодні завантажені." Віктор Шкарбан (генеральний директор логістичної компанії): "Звичайно є що куди ще розвивати, оскільки сьогодні в Європі є такі склади чи термінали, куди машина заходить без фізичного догляду. Тобто вона проходить через відповідну рамку, сканується весь товар і більше доглядати його не треба. Інспектору зрозуміло, чи його випускати, чи не випускати. Тобто оформлення декларації може проходити протягом декількох хвилин, а не годин." Тут в одному місці сконцентровані відділи для обслуговування водіїв, брокерів, представників підприємств та склади. Митники зазначають - відкриття нового сучасного терміналу дозволить збільшити товаропотік в Україну та, відповідно, надходження до державного бюджету.