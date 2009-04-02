Розмитнили все
22:02, 2 квітня 2009 280
"Нафтогаз" розмитнив 11 мільярдів кубометрів газу, які раніше належали "РосУкрЕнерго".
Як заявив речник "Нафтогазу" Валентин Землянський, тепер газ повністю належить українській компанії. При митному оформленні "Нафтогаз" заплатив понад 6 мільярдів гривень податку. У середині березня, нагадаємо, Держмитслужба розмитнила лише понад 6 мільярдів кубометрів спірного газу. Служба безпеки тоді порушила кримінальну справу за фактом розкрадання блакитного палива та провела обшук в офісі "Нафтогазу" - взявши на допомогу спецпідрозділ "Альфа". Згодом голова СБУ Валентин Наливайченко заявив, що весь спірний газ законно належать "Нафтогазу".
Джерело: 24 Канал
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