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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Розмови про погоду

Фінансові ринки 14:31, 29 березня 2009 227

Обама скликає світових лідерів обговорити зміни клімату на планеті.

Президент США Барак Обама запросив 16 країн на саміт з енергетики та клімату, запланований на кінець квітня у Вашингтоні. Про це було оголошено в день, коли у всьому світі люди на годину виключали світло в рамках глобальної акції "Година землі", метою якої є привернути увагу світової спільноти до проблем екології.Саміт у Вашингтоні стане першою зустріччю такого роду, анонсованою Білим Домом, як "Форум провідних економік світу з питань енергетики та зміни клімату", зазначає ВВС. Раніше Барак Обама неодноразово заявляв про свій намір боротися з глобальним потеплінням і навіть пообіцяв добиватися зменшення викидів двоокису вуглецю у атмосферу на 80% до 2050 року.Саміт, який пройде 27-28 квітня, стане підготовчим етапом до зустрічі лідерів найбільших країн в Італії у липні. Крім того, в кінці року у Копенгагені запланована XV конференція країн-учасниць Кіотського протоколу. Її підсумком має стати підписання нового договору із запобігання зміні клімату. Термін дії чинної угоди, нагадаємо, закінчується у 2012 році.  
Джерело: 24 Канал
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Новини за 29 березня 2009
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