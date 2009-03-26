Розмови про трубу

"Газпром" лякає непередбачуваними наслідками усю Євразію.

Казусів не оминути, якщо з російською компанією не будуть погоджувати зміну режимів роботи української Газотранспортної системи. Про це заявив член правління "Газпрому" Олег Аксютін, коментуючи підписану 23 березня Євросоюзом і Україною декларацію з модернізації української ГТС.Якщо ж з “Газпромом” не будуть рахуватися, це відразу позначиться не тільки на експортних контрактах, але і на процесі видобутку російського та центральноазіатського газу, що може спричинити непередбачувані наслідки на всьому євразійському просторі - попередили у компанії.Тим часом чільниця українського уряду випромінює оптимізм. Юлія Тимошенко переконана, що Росія також доєднається до модернізації української Газотранспортної системи. Виступаючи на форумі ділової і політичної еліти у Токіо Тимошенко заявила, що найближчим часом усі непорозуміння між Росією і Євросоюзом будуть зняті й Росія стане повноправним учасником цього процесу.