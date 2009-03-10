Розплата званням

Знімати погони і звільняти погрожує головний міліціонер України дільничних інспекторів, які закриватимуть очі на проблеми у своїх районах.

Юрій Луценко вимагає реєструвати кожен, навіть найдрібніший злочин. У міністерстві визнають - правоохоронці нерідко відмовляються реєструвати скарги громадян і факти правопорушення - оскільки або дбають про гарну статистику, або перебувають у змові зі зловмисниками.Юрій Луценко (міністр внутрішніх справ): "Але якщо тис. з лишнім гривень украли і немає кримінальної справи, то, вибачте, на хрена мені такий дільничний. Якщо грабіж з проникненням в домогосподарство і там немає кримінального злочину, то що ще треба зробити і навіщо такі дільничні там взагалі".Олександр Савченко (заступник міністра внутрішніх справ): "Скажем, про це ми мріяли вже досить давно, і це перший міністр, який це підтримує у моєму житті, що я скажу, позбавлення на одну ступінь в званні. Соромно буде військовій людині, яка повинна дбати про те, щоб в неї було більше нагород і більше звання. Це гордість для будь-якого професіонала, який носить форму".Міністр також закликав своїх колег не бути байдужим і до проблем в особистому житті громадян за спокій яких відповідають. Нині 75% правопорушників, які вдаються до насильства в родині, карають адміністративним штрафами, водночас Луценко пропонує замінити таке покарання тридобовим адмінарештом. Мовляв через фінансові стягнення з сімейного хулігана, страждає і його родина.