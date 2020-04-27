Розпочався збір кейсів на digital-премію Ukraine Innovation Awards 2020

Стартував етап подачі кращих інноваційних рішень з фокусом на цифровизацію та зростання бізнесу в епоху глобальних економічних перетворень. Кейси приймаються до 31 травня 2020 року.

Ukraine Innovation Awards 2020 — перша digital-премія, покликана нагородити кращих корпоративних та стартап-інноваторів, інвесторів, підприємців за створення інноваційних рішень, які допомагають міжнародному та місцевому бізнесу стати більш прибутковими та ефективними.

Ініціаторами проєкту виступили інноваційна агенція Center42 та програма USAID "Конкурентоспроможна економіка України". За словами організаторів, дослідження і презентація успішних інноваційних кейсів сприятиме залученню міжнародних інвестицій в Україну, популяризації корпоративних інновацій та просування продуктів українських IT-компаній і всієї української стартап-екосистеми в світі.

У компаній чи стартапу є місяць, аби подати заявку на участь – до 31 травня включно. Подача кейсів відкрита в таких категорія:

Топ-20 кейсів з корпоративних інновацій;

Топ-20 кейсів українських стартапів;

Топ-20 early-stage стартапів України;

Топ-20 найактивніших стартап-інвесторів України;

Топ-20 жінок-підприємниць в IT, технологіях і інноваціях.

Членами журі стануть понад 40 міжнародних та українських активних гравців інноваційної екосистеми, включаючи інвесторів, директорів з інновацій в корпораціях, консультантів з цифровізації, активних гравців стартап-екосистеми і лідерів бізнес-спільнот.

Переможці та кращі кейси Ukraine Innovation Awards 2020 будуть презентовані 2 липня 2020 року під час дводенної міжнародної конференції 42 Investment Summit 2020 Matchmaking from Home по залученню інвестицій та розвитку інновацій в корпораціях. Організатори сподіваються, що список кейсів-переможців стане настільною книгою для тих, хто трансформує бізнес, впроваджує інновації або шукає інвестиції в нові продукти.