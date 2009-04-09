Розпродаж активів

ING Group планує продати ряд активів вартістю 8 млрд. євро.

Йдеться про 10-15 підрозділів голландської фінансової групи, продаж яких допоможе знизити ризики і провести реструктуризацію. Компанія, зокрема, позбудеться свого банківського бізнесу в Україні, а також перегляне свою страхову діяльність в Китаї і Японії. Раніше група ING, яка отримала 10 млрд. євро допомоги від уряду, вже продала частку в ING Canada. Натомість, компанія хоче посилити свою присутність в Польщі, Румунії і Туреччині. Для спрощення управління, банківський та страховий підрозділи групи ING працюватимуть окремо один від одного.У прес-релізі зазначено, що в теперішніх складних економічних умовах група зобов`язана оптимізувати свій капітал і вирівнювати баланс. Саме тому вона вирішила не залучати масштабні інвестиції для успішного розвитку банківського бізнесу в Україні. "ІНГ Банк Україна" запевняє, що всі зобов`язання перед клієнтами і працівниками буде дотримано. Роздрібні офіси працюватимуть до 29 травня цього року. Найближчим часом клієнти будуть поінформовані щодо процесу закриття їхніх рахунків.