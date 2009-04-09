17:56
12 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
2°C
4°C 0°C
  • вівторок
    3°C 1°C
  • середа
    1°C 0°C
  • четвер
    4°C -1°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Ігри політичних лузерів. Треш в
Вєсті Кремля
21:44, 9 березня
Вєсті. UA. Жир. Українських політиків нагородили
Вєсті.UA
18:53, 9 березня
Чужа на своїй землі: як ділянка пенсіонерки несподівано стала власністю родини чиновниці
ЦРУ
21:58, 6 березня
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 березня
Згадати Все. 8 березня: жіноче свято чи день феміністок?
Згадати все
18:54, 10 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини економіки
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Розпродаж активів

15:49, 9 квітня 2009 267

ING Group планує продати ряд активів вартістю 8 млрд. євро.

Йдеться про 10-15 підрозділів голландської фінансової групи, продаж яких допоможе знизити ризики і провести реструктуризацію. Компанія, зокрема, позбудеться свого банківського бізнесу в Україні, а також перегляне свою страхову діяльність в Китаї і Японії. Раніше група ING, яка отримала 10 млрд. євро допомоги від уряду, вже продала частку в ING Canada. Натомість, компанія хоче посилити свою присутність в Польщі, Румунії і Туреччині. Для спрощення управління, банківський та страховий підрозділи групи ING працюватимуть окремо один від одного.У прес-релізі зазначено, що в теперішніх складних економічних умовах група зобов`язана оптимізувати свій капітал і вирівнювати баланс. Саме тому вона вирішила не залучати масштабні інвестиції для успішного розвитку банківського бізнесу в Україні. "ІНГ Банк Україна" запевняє, що всі зобов`язання перед клієнтами і працівниками буде дотримано. Роздрібні офіси працюватимуть до 29 травня цього року. Найближчим часом клієнти будуть поінформовані щодо процесу закриття їхніх рахунків.  
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 9 квітня 2009
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Кому заважає відкрита Україна?
сьогодні, 17:50 Кому заважає відкрита Україна?
50
сьогодні, 17:01 "Український світ" VS "русский мир": як правильно зробити Донбас українським
Дмитро Снєгирьов 411
Китайська космічна станція
сьогодні, 17:10 Китайська космічна станція "Тяньгун-1" падає на Землю: чи загрожує це людям
2572
Забракло українських деталей: в Росії утилізують ракети
сьогодні, 17:15 Забракло українських деталей: в Росії утилізують ракети "Сатана"
853
Паралімпіада-2018: медальний залік 12 березня
сьогодні, 16:30 Паралімпіада-2018: медальний залік 12 березня
17368
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук