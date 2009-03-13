Національний банк знову влаштовує розпродаж валюти.

Сьогодні НБУ проведе вже четвертий спеціальний аукціон з продажу доларів та євро. Валюту за пільговим курсом Нацбанк продає для погашення кредитів фізичних осіб перед комерційними банками. Як повідомляє прес-служба НБУ - мінімальні суми заявок на цих торгах становитимуть 50 тисяч доларів та 10 тисяч євро.Зазначимо, Національний банк з 27 лютого почав проводити спеціальні аукціони, щоб полегшити громадянам сплату кредитів та запобігти різкому підвищенню неповернень банківських позик. Ціна, за якою Нацбанк продає долари, на попередніх трьох торгах становила 7 гривень 80 копійок. Загалом на спеціальних валютних аукціонах Національний банк продав вже понад 130 мільйонів доларів.