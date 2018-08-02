19:03
2 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
19°C
28°C 16°C
  • п'ятниця
    28°C 18°C
  • субота
    27°C 18°C
  • неділя
    28°C 20°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА УКРАЇНІ – 27 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Російські бойові священики. Зомбі-депутати
Вєсті Кремля
21:52, 1 серпня
Вєсті.UA. Подарунки для Порошенка. Кличко переймає досвід Шварцнеггера
Вєсті.UA
20:22, 1 серпня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Ґаджети
ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА УКРАЇНІ – 27 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА

Xiaomi влаштувала розпродаж в Україні: яка продукція подешевшала

1052 Читать новость на русском
Xiaomi влаштувала розпродаж в Україні
Xiaomi влаштувала розпродаж в Україні / businesstoday.in

З 1 серпня у всіх магазинах Mi Store з продукцією Xiaomi відбувається розпродаж. Протягом 5 днів деякі продукти китайського бренду можна буде придбати із максимальною знижкою до 2 тисяч гривень.

Про це інформує спільнота Mi Ukraine у Facebook.

Зокрема, ціна на смартфон Mi A1 у модифікації з 4 ГБ оперативної та 32ГБ вбудованої пам’яті впала на 900 гривень – тепер він коштує 4699 гривень. Модифікація Mi A1 з 64 ГБ флеш-пам’яті подешевшала на тисячу гривень і коштує 5299 гривень.

Читайте також: Xiaomi поставила власний рекорд щодо продажу телевізорів

Також знижка торкнулась і розумного годинника Amazfit Pace – його можна купити за 2999 гривень.

Подешевшав і телевізор Xiaomi Mi TV 4A 32 – стара ціна становить 8 989 гривень. При цьому зараз техніку можна придбати зі знижкою 1390 за 7599 гривень.

Портативну батарею Mi PowerBank Pro 10000 мАг теж можна придбати зі знижкою у 45 гривень – за 555 гривень.

А от вартість робота-порохотяга Xiaomi Mi Robot Vacuum впала одразу на 2 тисячі гривень. Нині його можна придбати за 7999 гривень.

Xiaomi Mi Robot Vacuum: відео

Розпродаж у Mi Store буде до 5 серпня.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Теги: Техно Ґаджети Xiaomi
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Скандальний відпочинок у Хорватії: як депутати і чиновники на дітях піарилися
сьогодні, 19:00 Скандальний відпочинок у Хорватії: як депутати і чиновники на дітях піарилися
Дмитро Гнап
Подорожі Україною: найцікавіші місця Закарпаття, які вражають красою
сьогодні, 18:01 Подорожі Україною: найцікавіші місця Закарпаття, які вражають красою
Уляна Корицька
Письмо из Крыма: воду с моря пить будем?
сьогодні, 17:01 Письмо из Крыма: воду с моря пить будем?
Отставной подполковник
В Україні відбудеться найбільший технофест Східної Європи Interpipe TechFest: чому варто йти
сьогодні, 16:04 В Україні відбудеться найбільший технофест Східної Європи Interpipe TechFest: чому варто йти
Поранення Захарченка: терористи розгорнули інформаційну зброю проти Росії
сьогодні, 15:00 Поранення Захарченка: терористи розгорнули інформаційну зброю проти Росії
Олексій Чибісов
Xiaomi Mi Band 3 представили офіційно: дуже бюджетна ціна та нові круті функції
 31 травня , 12:13
Що відомо про Xiaomi Mi Band 3: характеристика та дата виходу
2 квітня , 14:02
Виглядає яскраво: Meizu представили лазерні навушники
 23 квітня , 17:02
Інсайдери опублікували характеристики та ціну нових процесорів Intel Core i9
 24 липня , 15:06
Компанія Qualcomm випустить лінійку процесорів для Bluetooth-навушників
 2 липня , 18:07
Xiaomi представила недороге "розумне" відро для сміття: що вміє пристрій
4 серпня , 16:08
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук