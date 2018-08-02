Xiaomi влаштувала розпродаж в Україні: яка продукція подешевшала

З 1 серпня у всіх магазинах Mi Store з продукцією Xiaomi відбувається розпродаж. Протягом 5 днів деякі продукти китайського бренду можна буде придбати із максимальною знижкою до 2 тисяч гривень.

Про це інформує спільнота Mi Ukraine у Facebook.

Зокрема, ціна на смартфон Mi A1 у модифікації з 4 ГБ оперативної та 32ГБ вбудованої пам’яті впала на 900 гривень – тепер він коштує 4699 гривень. Модифікація Mi A1 з 64 ГБ флеш-пам’яті подешевшала на тисячу гривень і коштує 5299 гривень.

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Також знижка торкнулась і розумного годинника Amazfit Pace – його можна купити за 2999 гривень.

Подешевшав і телевізор Xiaomi Mi TV 4A 32 – стара ціна становить 8 989 гривень. При цьому зараз техніку можна придбати зі знижкою 1390 за 7599 гривень.

Портативну батарею Mi PowerBank Pro 10000 мАг теж можна придбати зі знижкою у 45 гривень – за 555 гривень.

А от вартість робота-порохотяга Xiaomi Mi Robot Vacuum впала одразу на 2 тисячі гривень. Нині його можна придбати за 7999 гривень.

Xiaomi Mi Robot Vacuum: відео

Розпродаж у Mi Store буде до 5 серпня.

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