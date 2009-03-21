Екстрім-еротік паті від радіо хорошого настрою.

Тонізуюча та запальна вечірка "Розпусна п’ятниця" стартувала у заповненому клубі "Соррі, бабушка". А ведучі вечірнього шоу "Фієста" на Люкс ФМ - Василіса та Слава Дьомін відповідали за гарний настрій та розважали усіх оригінальними конкурсами.Василіса (ведуча вечірнього шоу "Фієста" на Люкс ФМ): “Мені здається, тому що "развратніца" це близько усім. Усім і кожному. Кожен в душі, кожна людина хоче відпочити”.Учасники інтригуючи завдань, окрім гарного настрою та яскравих емоцій, отримали ще й цікаві подарунки від радіостанції. У перервах між конкурсами разом з гостями танцювали пі-джеї, які додавали вечірці святкового настрою.Слава Дьомін та Василіса (ведучі вечірнього шоу "Фієста" на Люкс ФМ): “П’ятниця - це день, коли реально починається свято. Це день, коли закінчується робоча зміна, і можна просто повеселитися і відпочити”.За музичним пультом чергував ді-джей Гараж. Усі присутні вечірки зарядились неймовірним позитивом та відчули справжній прихід весни. Традиційна вечірка від Люкс ФМ "Розпусна п’ятниця" відбудеться й наступного тижня.