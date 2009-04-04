Весна у повному розпалі.

"Люкс ФМ" подарував незабутні емоції усім гостям нічного клубу "Соррі, бабушка". Запальна вечірка з інтригуючою назвою "Розпусна п’ятниця" зібрала найвеселіших та найрозкутіших слухачів радіостанції. За танцювальні ритми відповідав ді-джей Гараж. А в ролі ведучої вечорі вже традиційно виступила найскандальніша діва радіопростору Белла. Белла (ведуча ранкового шоу "Зарядка" на "Люкс ФМ"): "Ви знаєте, тут весна прийшла ще 4 місяці тому. Як тільки я вперше вийшла проводити "п'ятницю-розпусника" - вже прийшла весна. Але я дивлюся, чим ближче до тепла, тим більше розігрівається. Я рада, що наші люди - самі незакомплексовані люди в світі."Цього разу темою паті стала казка про "Червону шапочку", де обирали найгарнішу онучку та найкрутішого вовка. У перервах між запальними танцями та виступами Белли, усі бажаючи взяли участь у веселих конкурсах. Жоден учасник еротичних змагань не залишився без подарунка від "Люкс ФМ". Присутні вечірки "Розпусна п'ятниця" зарядились гарними емоціями на цілий тиждень вперед.