Увесь світ стежить за можливою епідемією чуми у російському Сибіру. Посольство США закликало американців залишити Росію через ймовірний спалах легеневої чуми в Іркутській області. Хоча Трамп прямо не заявив, що в Росії спалах чуми, але сказав, що надасть допомогу. Детальніше читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

Колишній офіцер ЦРУ Ден Гоффман заявив, що розвідувальна спільнота США, ймовірно, збирає інформацію про цей інцидент із використанням усіх доступних джерел.

"Я також очікую, що наше посольство в Москві контактуватиме з дипломатами відповідного рівня, оскільки в Росії можуть перебувати люди, яким загрожує небезпека. Вашингтон спілкуватиметься з усіма нашими союзниками й партнерами в регіоні та ділитиметься наявною інформацією", – заявив Гоффман.

Зовсім інший рівень проблеми

Але стурбованість наростає, адже у деяких виникають сумніви, чи не могла Росія розробляти біологічну зброю в своїх лабораторіях. Бо це вже зовсім інший рівень проблеми.

Євросоюз та Держдепартамент США заявили, що "уважно стежать" за ситуацією, при цьому не роблячи однозначних заяв про спалах чуми.

Натомість у самому Іркутську планують обговорити небезпечну інфекцію. 21 – 22 жовтня у місті пройде 18 міждержавна науково-практична конференція країн СНД. У програмі – епіднагляд за чумою, діагностика, ризики її завезення та поширення. Звісно, конференція відбудеться, лише якщо до того часу Іркутськ не закриють на в’їзд та виїзд.

Чи працювали в Іркутську над біологічною зброєю?

Росія може розробляти біологічну зброю. Про це не раз попереджали американці. Та чи працювали над цим прямо в Іркутську?

Іркутський науково-дослідний протичумний інститут Сибіру і Далекого Сходу був заснований у 1934 році як центр боротьби з чумою на території Сибіру та Далекого Сходу. Згодом його діяльність поширилася на вивчення й профілактику інших особливо небезпечних інфекцій, зокрема холери, туляремії, бруцельозу та сибірки. В установі працюють близько 95 науковців, зокрема, доктори та кандидати наук.

Цікавий факт: у 2026 році американська журналістка-розслідувачка Енні Джейкобсен випустила книгу "Біологічна війна – сценарій", у якій покроково описує, як витік біологічної зброї в російському Сибіру за шість днів убиває світ і, зокрема, США. У центрі сюжету американська влада, яка все робить із запізненням і, зрештою, не може зупинити катастрофу.

Офіційно біологічна зброя заборонена на світовому рівні. Проте деякі країни володіють нею непублічно: найбільший арсенал, ймовірно, у Росії – він дістався їй у спадок від Радянського Союзу. У звіті Державного департаменту США за 2025 рік йдеться, що Росія та Північна Корея мають програми виробництва біологічної зброї, що порушують Конвенцію про її заборону.

Майже 50 років тому 93 держави ухвалили Конвенцію про заборону біологічної зброї. СРСР до неї приєднався і з тих пір майже одразу почав розробляти нові типи патогенів з рекомбінантною ДНК. У селищі Оболенськ під Москвою науковці й військові займалися програмою "Біопрепарат". Інфраструктуру замаскували під лікарню для психічно хворих – актори в піжамах блукали територією і грали у волейбол. Це була найамбітніша радянська збройна програма з часів водневої бомби. Її метою було знищити не лише мільйони людей, а й дух супротивника.

Також про небезпеку розробки біологічної зброї в Росії повідомляло видання The Washington Post. У публікації йщлося про розширення секретного об'єкта "Сергієв Посад – 6", колишнього радянського центру розробки вірусної зброї.

Супутникові знімки показують розширення та реконструкцію об'єкта, де за часів холодної війни проводилися дослідження з вірусами Еболи та віспи. Американські посадовці та експерти з контролю над озброєннями зазначають, що секретність навколо цього військового комплексу викликає занепокоєння щодо намірів Росії відновити дослідження потенційних агентів біологічної зброї.

Також залишається питанням, чи не був COVID-19 результатом експерименту в Китаї.

Глобальне дослідження 2025 року виявило сотні біолабораторій у 34 країнах. Тож біологічна війна може початися з випадкового інциденту в одній з них. Або вже розпочалась.