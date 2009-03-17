Незважаючи на кризу, Євросоюз повинен розширюватись.

Міністр закордонних справ Великобританії Девід Мілібенд вважає, що фінансова криза не повинна вплинути на перспективу розширення ЄС за рахунок таких країн як Туреччина, Україна чи Ісландія. Про це британський міністр заявив в інтерв’ю польському виданню "Gazeta Wyborcza".Політик переконаний, що Євросоюз не повинен закриватись зсередини. Мілібенд також стверджує, що в усіх країнах-кандидатах на членство в ЄС вже помітні позитивні зрушення, досягнуті внаслідок реформ, що проводяться з метою набуття членства в спільноті. Нині статус кандидатів на членство в ЄС мають Хорватія, Туреччина та Македонія.