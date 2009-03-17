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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН

Розширення ЄС

Фінансові ринки 09:26, 17 березня 2009 300

Незважаючи на кризу, Євросоюз повинен розширюватись.

Міністр закордонних справ Великобританії Девід Мілібенд вважає, що фінансова криза не повинна вплинути на перспективу розширення ЄС за рахунок таких країн як Туреччина, Україна чи Ісландія. Про це британський міністр заявив в інтерв’ю польському виданню "Gazeta Wyborcza".Політик переконаний, що Євросоюз не повинен закриватись зсередини. Мілібенд також стверджує, що в усіх країнах-кандидатах на членство в ЄС вже помітні позитивні зрушення, досягнуті внаслідок реформ, що проводяться з метою набуття членства в спільноті. Нині статус кандидатів на членство в ЄС мають Хорватія, Туреччина та Македонія. 
Джерело: 24 Канал
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Новини за 17 березня 2009
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