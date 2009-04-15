Розширенню "СТОП"?

Франція не хоче подальшого розширення Євросоюзу.

З такою заявою виступив держсекретар Франції з європейських питань Бруно ле Мер. Чиновник, зокрема, повідомив, що після прийняття до ЄС країн Західних Балкан зараз необхідно зосередитись на зміцненні європейських інститутів, а не на подальшому розширенні організації. Станом на сьогодні, до слова, статус кандидатів у члени Євросоюзу має Хорватія, яка може вступити до організації в 2010 чи 2011 роках та Туреччина, проти членства якої активно виступають Німеччина і Франція. Заявку на надання статусу кандидата у лютому цього року подала Чорногорія. А ще у квітні про відповідне прохання планує оголосити Албанія. Схожих кроків у 2009 очікують від Сербії і Боснії та Герцеговини. Так звана європейська перспектива відкрита також і для Косова. Однак самопроголошений сербський край ще чекає на визнання 5 країн-членів ЄС - Румунії, Словаччини, Греції, Кіпру та Іспанії.