Урядова комісія з розслідування катастрофи Ан-26 на Харківщині вивчає питання організації польоту та дії екіпажу. Щоб дослідити не лише ймовірність того, що до трагедії призвела несправність літака, а й людський фактор.

Про це заявив віцепрем'єр-міністр українського Кабміну та голова урядової слідчої комісії Олег Уруський в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" 2 жовтня, пише 24 канал.

Читайте також Посадку Ан-26 затримали, бо перед ним сідав літак із сином командувача ВПС, – голова ОДА

Урядовець наголосив, що комісія вивчатиме не лише конкретно організацію польоту, який закінчився трагедією, а й організацію всіх польотів у Національному університеті Повітряних сил імені Кожедуба.

Потрібно вивчити дуже багато питань. Не тільки справність літака, але і людський фактор. Доведеться вивчити всю систему організації польотів у навчальному закладі. Бо є багато питань до організації польотів. І до дій екіпажу теж,

– заявив Уруський.

Віцепрем'єр зазначив, що коли в Ан-26 відмовив лівий двигун (командир судна повідомив про це керівництво польоту), екіпаж отримав у відповідь команду зупинити завдання. Але по факту політ продовжили.

"Є також питання до того, чи могли штурмани бути з пілотами, хто був праворуч від пілота. Все це комісія зараз вивчає", – додав Уруський.

Відео падіння Ан-26 у Харківській області:

Ан-26 з курсантами розбився 25 вересня під Чугуєвом під час навчального польоту, загинули 26 людей, 20 із них – молоді курсанти.