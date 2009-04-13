Розслідування нападу

У загибелі 3 інкасаторів у Харкові можуть звинуватити співробітників "Ощадбанку".

Харківська прокуратура порушила кримінальну справу за фактом недбалості керівників управління "Ощадбанку", що й призвело до загибелі інкасаторів.Йдеться про вбивство 3 інкасаторів, яке сталося 2 квітня біля одного з відділень "Ощадбанку" у Харкові. Зокрема, прокуратура з’ясувала, що з 2002 року в цьому управлінні інкасація здійснюється без необхідних дозволів. Постанова Нацбанку, яка й регулює цю діяльність, вже давно втратила чинність. А поновлювати документи, в яких мали б бути передбачені заходи для забезпечення безпеки інкасаторів та цінностей, які вони перевозять, співробітники управління "Ощадбанку" не поспішали.Крім того в прокуратурі з’ясували, що 2 квітня інкасатори перед виїздом на маршрут не пройшли інструктаж, і не всі з них мали бронежилети. Нагадаємо, 3 інкасаторів загинули біля відділення "Ощадбанку", їх з автомата Калашникова розстріляли 2 невідомих. За даними правоохоронців, нападники викрали близько 400 тисяч гривень.