Розслідування вибуху

Замах - основна версія у розслідуванні вибуху гранати в приміщенні СЕС.

Замах на головного лікаря СЕС центрального залізничного вокзалу столиці - основна версія правоохоронців у розслідуванні вибуху гранати в приміщенні Санепідемстанції два тижні тому, заявив міністр внутрішніх справ України Юрій Луценко. За його словами, причетними до цієї справи можуть бути представники приватних фірм, що займаються санітарним забезпеченням залізничних вагонів. Юрій Луценко (міністр внутрішніх справ України): "Згідно основної версії - це тиск, а можливо навіть і намір убити головного лікаря Санстанції, який проводив нараду щодо передачі функцій приватних фірм, що обслуговують вагони до державних фірм. Хочу при цьому нагадати, що його попередник також був розстріляний."Нагадаємо, 11 березня невідомий кинув гранату РГД-5 у вікно санепідемстанції столичного залізничного вокзалу. Внаслідок вибуху постраждали семеро людей. Особу ж зловмисника досі не встановлено.