Розстріл у кафе Києва: у поліції розповіли деталі інциденту

У Києві поліція затримала власника кафе, який застрелив одного з відвідувачів та ще одного поранив. З місця події було вилучено пістолет Макарова та стріляні гільзи.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

24 канал повідомляв, що уночі проти 24 червня в Оболонському районі Києва в одному з ресторанів власник закладу розстріляв трьох осіб, які нібито ображали його у присутності доньки.

Коли поліцейські прибули на місце події, з’ясувалося, що між власником та компанією відвідувачів виник конфлікт, у результаті якого господар закладу застрелив кривдника, ще одного – поранив (його із вогнепальними пораненнями доставили в лікарню, де надають медичну допомогу),

– мовиться у повідомленні поліції.

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Місце інциденту у Києві

Правоохоронці наголосили, що затримали стрільця. Він виявився 60-річним уродженцем іншої країни, раніше у поле зору правоохоронців не потрапляв. Загиблий чоловік був 29-річним уродженцем Запорізької області, поранений – 31-річний уродженець Донецька.

На місці працювали слідчі, вилучили пістолет Макарова, попередньо – бойовий, зі знищеними номерами та стріляні гільзи.

Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за статтею "Умисне вбивство". Стрільцю загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув‘язнення.