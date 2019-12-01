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      Розстріляли авто у центрі Києва та вбили малолітню дитину: подробиці

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      Стрілянина у центрі Києва, внаслідок якої загинув трирічний хлопчик: деталі / Пресслужба поліції Києва

      З’явилися подробиці стрілянини, що сталася у самісінькому центрі Києва – на перетині вулиць Льва Толстого та Тарасівської. У результаті, на жаль, загинула малолітня дитина та постраждав чоловік.

      Що каже поліція про розстріл позашляховика у центрі Києва

      Як повідомляє пресслужба поліції Києва у своєму фейсбуці, загинув трирічний хлопчик, його смерть настала у кареті "швидкої" дорогою до лікарні. Причина – отримане вогнепальне поранення.

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      За словами правоохоронців, зловмисники з невідомої зброї стріляли в у громадянина С., однак куля влучила у дитину, яка у момент інциденту перебувала в салоні.

      За фактом події правоохоронці розпочали кримінальне провадження за статтею про умисне вбивсто. Також поліція ввела спецоперацією для розшуку зловмисника, який стріляв у автомобіль.

      На місці події працюють слідчо-оперативні групи Головного та Шевченківського управлінь поліції, криміналістична лабораторія та кінологи. Правоохоронці опитують очевидців і оглядають прилеглу до місця злочину територію. Також поліція встановлює, чи є поруч камери відеонагляду, які могли зафіксувати імовірного стрільця.

      Що ще відомо про стрілянину в центрі Києва

      За інформацією журналіста Дениса Бігуса, Range Rover по якому відкрили вогонь зловмисники належить компанії "ДОНУКРПРОЕКТНІІ". Судячи з декларації, цю машину орендує В’ячеслав Соболєв, який, згідно з інформацією з відкритих джерел, є заступником голови "Нафтогазу".

      Ресурс "Обозреватель" пише, що машина належить юрособі, що є зареєстровано в Донецьку. Зловмисники планували вбити уродженця Єнакієвого В'ячеслава Соболєва. Сьогодні він – депутат Київської обласної ради, а заступником голови правління НАК "Нафтогаз України" був раніше.

      Журналістам 24 каналу вдалося з’ясувати, на цій машині міг справді пресуватися Соболєв. Раніше його підозрювали у шпигунстві на користь Росії, фінансуванні бойовиків на Донеччині через мережу супермаркетів "Обжора". Також правоохоронці припускали, що він може мати російське громадянство.

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Діти і неповнолітні Вбивство Поліція Стрілянина Новини Києва Новини України
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