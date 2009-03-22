Розваги чи робота?

Чи місце однокласникам на роботі?

Кременчуцьким чиновникам віднині доведеться займатися лише посадовими обов’язками - місцевий мер заборонив відвідування соціальних мереж - мовляв, негоже слугам народу бавитися у робочий час. Депутат Валерій Писаренко кременчуцького голову підтримує бо і сам у соцмережах не зареєстрований. Якщо ж і знайдете депутата Писаренка "Однокласниках", знайте - то не він.Валерій Писаренко (народний депутат України): "В "Однокласниках", я знаю, що мене вже клонували і хтось під моїм прізвищем спілкується з людьми, виставляючи там мої фотографії особисті".А от особиста сторінка голови одного з районів Києва - Віктора Пилипишина якраз справжня - і зазирає він туди регулярно - почитати, що про нього пишуть земляки.Віктор Пилипишин (голова Шевченківського району м. Києва): "В принципі, я наприклад, даю добро на запис друзів. Напевно, це дійсно, в більшій мірі політичний рупор, тому що все таки з друзями я спілкуюсь наодинці і не оголошую про це публічно. А тут, певно, є можливість у нестандартній ситуації поспілкуватися з людьми, у яких моя особа, напевно, викликає зацікавленість".Окремі керівники компаній забороняти своїм співробітникам відвідувати соціальні мережі не планують - бо ж вважають, що це не шкодить продуктивності праці, а хвилинка відпочинку втомленому співробітнику не завадить.Валерій Базиленко (директор з продажів ІТ-компанії): "Ми не бачимо, що це заважає роботі. Головне, щоб всі виконували вчасно ті завдання, які вони мають. І це головне, а якось спеціально закривати ресурси ми до того не додумались".Натомість психологи відвідування соціальних мереж на роботі вважають шкідливим, оскільки більшість людей після відпочинку важко стають до роботи.Тетяна Чепова (психолог): "Людина не може зосередитися на своїй роботі і віддатися їй так, як вона повинна. Означає її паралельно відвідують думки про те, чи домовилась вона про зустріч, а як до неї відносяться, а що про неї подумали, а чому немає відповіді на цей лист. Звичайно, це однозначно перемикання на інше".Тож якщо у робочий час кортить перекинутися слівцем зі старими друзяками - чекайте обідньої перерви чи закінчення робочого дня.