Місцеві та парламентські вибори в Україні відбуватимуться у різний час.

Верховна Рада скасувала обов'язкове проведення чергових місцевих виборів одночасно з черговими виборами парламенту. Більшістю голосів парламентарі вилучили із закону "Про вибори " статтю, яка передбачала одночасність виборів різного рівня. Потреба законодавчо розвести місцеві та парламентські вибори виникла через дострокове обрання Верховної Ради у вересні 2007 року, тоді як останні місцеві вибори відбулися у травні 2006 року. Таким чином, повноваження місцевих рад закінчуються на півтора року раніше, аніж повноваження переобраного парламенту.