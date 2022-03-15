Про це розповіли 15 березня в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України. Вони зазначили, що кожного злочинця зі списку знищать.
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"Своїм виконанням злочинних наказів, й, як результат, обстрілом "військових" об'єктів у вигляді цивільних будинків по всій Україні, ви собі, "шановні", самі виписали вирок – тотальне знищення кожного зі списку без краплі жалю", – написали у розвідці.
Скільки людей у списку
Повний список російських вбивць з 590 зенітно-ракетного полку Новосибірська можна переглянути за посиланням. Загалом там приблизно 170 імен.
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