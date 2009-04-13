Розвиток інфраструктури

Сполучені Штати вирішили покращити свою інфраструктуру.

Президент країни Барак Обама разом з міністром транспорту Реєм Лахудом розробляє програму, яка передбачає виділення більш ніж 48 млрд. доларів на 2 тисячі нових транспортних проектів. Повідомляє агентство Associated Press.В Адміністрації президента сподіваються, що такий крок дозволить створити нові робочі місця, вирішити поточні проблеми з транспортом і загалом покращити національну інфраструктуру. Кількість підрядників, які хочуть залучити кошти під державні проекти настільки велика, що реальні витрати на будівництво можуть бути на 10-15% нижчими від запланованих.Нагадаємо, загалом вартість плану підтримки економіки, розробленого адміністрацією Барака Обами, - 787 млрд. дол. Нещодавно сам президент заявив, що проекти втілюються "з випередження графіка" і "в межах бюджету".