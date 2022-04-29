1 900 ракет ударили по Украине, – Подоляк предостерег: дальше "русский мир" нацелится на Европу

С 24 февраля Россия нанесла 1900 ракетных ударов по территории Украины. Агрессор не останавливается и продолжает убивать украинцев, а дальше он нацелится на Европу и мир, если его не остановить.

Путин не остановится

О количестве ударов и целях Путина рассказал советник Офиса Президента Михаил Подоляк.

Внимание Под завалами дома в Киеве, куда вчера попала ракета, обнаружили погибшего

1900 ударов крылатыми ракетами нанесла "команда Путина" по городам. 1900 варварских ударов по гражданским объектам с единственной целью – убивать украинцев,

– подчеркнул Михаил Подоляк.

Советник подчеркнул, что именно массовые убийства крылатыми ракетами – и есть сущность "русского мира" и предупредил: "сегодня Украина, завтра Европа, послезавтра – мир".

К слову, предварительно количество ракет, выпущенных по Украине, озвучили в Пентагоне. Также по их данным, сейчас в Украине воюют 92 вражеские батальонные тактические группы и 20 БТГ.

В то же время, американцы отметили, что у россиян серьезные проблемы с боевым духом и между собой.

Последние новости о планах России по Украине

Американская разведка отчиталась, что россияне пытаются удержать свои позиции в Запорожской области. Для этого они даже готовы привлечь силы, участвовавшие в блокаде Мариуполя.

Россияне не планируют высадку десанта на побережье Черного моря. Враг отошел подальше от берегов и осуществляет только ракетные обстрелы мирных украинских городов.

Новые данные – сколько россиян поддерживают войну с Украиной: смотрите видео