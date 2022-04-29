Путін не зупиниться

Про кількість ударів та цілі Путіна розповів радник Офісу Президента Михайло Подоляк.

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1900 ударів крилатими ракетами завдала "команда Путіна" по містах . 1900 варварських ударів по цивільних об'єктах з єдиною метою – вбивати українців,
– наголосив Михайло Подоляк.

Радник наголосив, що саме масові вбивства крилатими ракетами – і є суттю "русского мира" та попередив: "сьогодні Україна, завтра Європа, післязавтра – світ".

До слова, попередньо кількість ракет випущених по Україні озвучили у Пентагоні. Також за їх даними, зараз в Україні воюють 92 ворожих батальйонних тактичних груп і 20 БТГ.

Водночас американці відзначили, що у росіян серйозні проблеми з бойовим духом та між собою.

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