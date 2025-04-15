Создан 1-й корпус Нацгвардии "Азов"

В Украине официально сформирован 1-й оперативно-тактический корпус Национальной гвардии - "Азов". Новое соединение создано на базе 12-й бригады спецназначения в рамках реформы Сил обороны.

Об этом рассказывает 24 Канал з ссылкой на 1-й корпус НГУ "Азов". Новое соединение объединило пять мощных бригад.

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В состав корпуса вошли боевые подразделения, которые уже доказали свою эффективность на поле боя:

1-я президентская бригада оперативного назначения "Ураган".

12-я бригада специального назначения "Азов".

14-я бригада оперативного назначения "Червона Калина".

15-я бригада оперативного назначения "Кара-Даг".

20-я бригада оперативного назначения "Любарт" (новая).

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Командиром корпуса назначен полковник Денис "Редис" Прокопенко. В обращении, опубликованном вместе с командирами других бригад, "Редис" заявил о единстве, боевой готовности и решимости новосозданного корпуса бороться за Украину.

К слову, в Киеве провели еженедельную акцию в поддержку пленных бойцов "Азова", призывая освободить их из российского плена.

Во время акции участники держали плакаты с призывами об освобождении и привлекали внимание к тяжелым условиям содержания пленных.