Создан 1-й корпус Нацгвардии "Азов"
- В Украине официально сформирован 1-й оперативно-тактический корпус Национальной гвардии "Азов" на базе 12-й бригады спецназначения.
- В состав корпуса вошли пять бригад: "Ураган", "Азов", "Червона Калина", "Кара-Даг" и "Любарт", командует корпусом полковник Денис "Редис" Прокопенко.
В Украине официально сформирован 1-й оперативно-тактический корпус Национальной гвардии - "Азов". Новое соединение создано на базе 12-й бригады спецназначения в рамках реформы Сил обороны.
Об этом рассказывает 24 Канал з ссылкой на 1-й корпус НГУ "Азов". Новое соединение объединило пять мощных бригад.
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В состав корпуса вошли боевые подразделения, которые уже доказали свою эффективность на поле боя:
- 1-я президентская бригада оперативного назначения "Ураган".
- 12-я бригада специального назначения "Азов".
- 14-я бригада оперативного назначения "Червона Калина".
- 15-я бригада оперативного назначения "Кара-Даг".
- 20-я бригада оперативного назначения "Любарт" (новая).
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Командиром корпуса назначен полковник Денис "Редис" Прокопенко. В обращении, опубликованном вместе с командирами других бригад, "Редис" заявил о единстве, боевой готовности и решимости новосозданного корпуса бороться за Украину.
К слову, в Киеве провели еженедельную акцию в поддержку пленных бойцов "Азова", призывая освободить их из российского плена.
Во время акции участники держали плакаты с призывами об освобождении и привлекали внимание к тяжелым условиям содержания пленных.