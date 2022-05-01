С 1 мая в Луганской области будут подавать неодаренный газ, без специфического резкого запаха

Россияне уничтожают в Луганской области все, что попадается на их пути. Так, в результате боевых действий тысячи людей остаются без коммуникаций, в частности газа.

Из-за рисков и осложнений по поставке вещества для проведения одоризации природного газа в Луганской области потребителям будут подавать неодаренный газ. Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай, ссылаясь на сообщение Краматорского линейно производственного управления магистральных газопроводов.

Атака украинцев на оккупированный Змеиный, успехи нашей ПВО: основное за 67 день войны

В Луганской области будут подавать неодаренный газ

С 1 мая потребителям Луганской области будет происходить подача неодаренного газа.

Поэтому будьте крайне осторожны, соблюдайте правила безопасного пользования природным газом,

– предостерег Гайдай.

– вещество, которое добавляют к газу, чтобы придать ему резкого специфического запаха, в основном предупредительного, или по которому определяют места истечения.

Чтобы обеспечить безопасность транспортировки и использования газа, ему специально придают такой резкий запах. Поэтому при подаче неодаренного газа следует быть очень осторожными, чтобы не произошло утечки и взрыва.

Ситуация в Луганской области: коротко

Как сообщил Сергей Гайдай, 30 апреля из Лисичанска и Северодонецка удалось эвакуировать 40 украинцев. Эвакуация из Попасной приостановлена – продолжается проверка безопасности маршрута. Он настоятельно рекомендует эвакуироваться , пока есть возможность.

Гайдай назвал 3 направления в Луганской области , где россияне пытаются прорвать оборону ВСУ – Попаснянский, направление Горной общины со стороны Золотого и направление Рубежного на Северодонецк.

Кафиры нанесли удар по Камышевасу. Снаряды россиян попали в школу и здание сельсовета. Всего в населенном пункте осталось около 100 человек.

Также военные агрессоры открыли огонь по автомобилю с волонтерами , а также обстреляли автобус полиции, который вез помощь.

Без света осталось еще 7 тысяч абонентов Луганщины. Ситуация с газоснабжением – сложная, а Северодонецк в очередной раз без воды.

На 9 мая кафиры готовят не только парад. Враг намерен накрыть Луганскую область артподготовкой.

Достойно внимания – Ночное обращение Зеленского за 30 апреля: смотрите видео