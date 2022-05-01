Через ризики та ускладнення з постачання речовини для проведення одоризації природного газу на Луганщині, споживачам подаватимуть неодорований газ. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, посилаючись на повідомлення Краматорського лінійно виробничого управління магістральних газопроводів.

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На Луганщині подаватимуть неодорований газ

Тож, із 1 травня споживачам Луганської області відбуватиметься подача неодорованого газу.

Тому будьте вкрай обережними, дотримуйтесь правил безпечного користування природними газом,

– застеріг Гайдай.

Довідка: Одорант – речовина, яку додають до газу, аби надати йому різкого специфічного запаху, в основному попереджувального, або за яким визначають місця витікання.

Щоб забезпечити безпеку транспортування і використання газу, йому спеціально надають такий різкий запах. Тому при подачі неодорованого газу, слід бути дуже обережними, щоб не сталося витіку й вибуху.

Ситуація на Луганщині: коротко

Як повідомив Сергій Гайдай, 30 квітня з Лисичанська та Сєвєродонецька вдалося евакуювати 40 українців. Евакуація з Попасної наразі призупинена – триває перевірка безпечності маршруту. Він настійливо рекомендує евакуюватися, доки є можливість.

Гайдай назвав 3 напрямки на Луганщині, де росіяни намагаються прорвати оборону ЗСУ – Попаснянський, напрямок Гірської громади з боку Золотого та напрямок Рубіжного на Сєвєродонецьк.

Окупанти завдали удару по Комишувасі. Снаряди росіян влучили у школу та будівлю сільради. Загалом у населеному пункті наразі залишилось близько 100 людей.

Також військові агресори відкрили вогонь по авто з волонтерами, а також обстріляли автобус поліції, який віз допомогу.

Без світла залишились ще 7 тисяч абонентів Луганщини. Ситуація з газопостачанням – складна, а Сєвєродонецьк вкотре без води.

На 9 травня окупанти готують не лише парад. Ворог має намір накрити Луганську область артпідготовкою.