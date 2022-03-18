1 погибший, 19 пострадавших: Кличко показал последствия нового обстрела Киева

Оккупант не перестает атаковать гражданскую инфраструктуру. Каждый день он целится в жилые кварталы, где живут дети.

Сегодня утром враг нанес удар по Подольскому району Киева, среди пострадавших – 4 детей. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Обратите внимание Как прошла эвакуация людей из Киевской области 17 марта

Кличко показал последствия обстрела в Подольском районе Киева

Враг продолжает атаковать столицу. Утром жилой квартал в Подольском районе обстрелян орками,

– заявил Кличко.

В результате обстрела:

погиб один человек

19 человек пострадали, из них четверо – дети.

В районе жилого квартала повреждены 6 жилых домов, детсад и школа.

В настоящее время на месте работают спасатели и медики.

Жилой квартал после обстрела: смотрите видео

Вчера, 17 марта, в Киеве тоже была неспокойная ночь – оккупанты повредили две жилые многоэтажки в Дарницком районе.

Как эвакуировали людей из многоэтажки Киева после обстрела: смотрите видео