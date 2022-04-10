На 10 апреля согласовано 9 гуманитарных коридоров: маршруты

10 апреля в Украине заработают 9 гуманитарных коридоров. Большинство из них – из Луганской и Запорожской области.

В Украине продолжают эвакуировать людей из "горячих точек". Так, 10 апреля было открыто 9 гуманитарных коридоров. Гражданское население будут вывозиться из Луганской, Запорожской и Донецкой областей, передает 24 канал.

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Маршруты гуманитарных коридоров на 10 апреля

Из Мариуполя в Запорожье на собственном транспорте.

на собственном транспорте. Из Бердянска в Запорожье. На собственном транспорте, а также будут отправлены автобусы из Запорожья.

На собственном транспорте, а также будут отправлены автобусы из Запорожья. Из города Токмак в Запорожье. На собственном транспорте, а также автобусы будут отправлены из Запорожья. Место сборов: улица Шевченко, 5.

На собственном транспорте, а также автобусы будут отправлены из Запорожья. Место сборов: улица Шевченко, 5. Из города Энергодар в Запорожье. На собственном транспорте, а также автобусы будут отправлены из Запорожья. Местные власти объявят место сбора автомобилей.



Маршруты эвакуации мирного населения на 10 апреля

Из города Северодонецк в Бахмут. Место собрания: проспект Химиков, 28.

Место собрания: проспект Химиков, 28. Из города Лисичанск в Бахмут. Место сборов: РТИ, 40 лет Победы, улица Сосюры, 324.

Место сборов: РТИ, 40 лет Победы, улица Сосюры, 324. Из города Попасная в Бахмут. Место сборов: улица Первомайская, 42.

Место сборов: улица Первомайская, 42. Из города Рубежное в Бахмут.

Из поселка Горное в город Бахмут. Место сборов: улица Гагарина, 13.

Отмечается, что в Луганской области гуманитарные коридоры будут работать только при прекращении огня со стороны российских захватчиков. В противном случае это будет крайне опасно для тех, кто хочет спастись от оккупации.

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