10 шагов, которые нужны Украине, когда стихнут орудия

Активная фаза войны закончится, и нам нужно как можно скорее восстанавливать экономику. Но как, если старая государственная система за 30 лет не смогла построить эффективную экономику?

Итак, 10 принципов новой экономической политики Украины. Для начала нам следует признать и принять, что война закончится только с исчезновением России.

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Но наша безопасность и победа в этой войне зависит, прежде всего, от нас самих и силы нашей экономики. Экономики, которая может финансировать новые оборонные технологии и нашу боеспособную армию Европы. Итак, принципы.

1. Безопасность

Экономика, инвесторы, граждане, которые не могут развиваться в условиях неконтролируемых рисков. Поэтому первый приоритет и принцип – безопасность.

Границ.

Неба.

Улиц.

Кибер.

2. Эффективное государство

Государство – наш наемный персонал и инфраструктура.

Эффективно управляет нашими общими богатствами (недра, земля, вода, инфраструктура, госпредприятия, экология).

Обеспечивает справедливое правосудие. Надежный арбитр.

Эффективное регулирование.

Качественная эффективная инфраструктура.

Создает возможности для развития человека и лучшее качество жизни в Европе, ну и упомянутая уже безопасность.

3. Инфраструктура

Лучшая транспортная инфраструктура для обеспечения нужд бизнеса:

современные аэропорты для быстрой логистики;

скоростные автодороги;

эффективные порты, забирающие на себя грузопоток Черного моря;

европуть, который интегрирует Украину в ЕС и отдаляет от "совка".

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4. Справедливое правосудие

Единые правила для всех. Арбитр, перед которым равны и исчезнувшие олигархи, и президент, и каждый гражданин.

5. Эффективная налоговая система

Ведь налоги – это плата за качественный государственный сервис.

Эффективные издержки, устранение излишних и ненужных функций. Это дает основание для определения того, сколько нужно собирать налогов.

Налоговая политика – как часть экономической, а не наоборот.

Лидерство в Европе относительно простоты уплаты налогов. Максимальная цифровизация, минимум человека и коррупции.

Устойчивость налоговой политики на 5 или 10 лет.

Платить налоги должно быть выгоднее, чем их оптимизировать. Низкие налоги, простота, высокие транзакционные издержки и риски при оптимизации.

Налоговая политика, стимулирующая инвестиции.

6. Стратегия

Страны, не имеющие своей стратегии, являются ресурсом для тех, у кого она есть.

Бизнес и иностранные инвесторы должны понимать приоритеты государственной политики.

Четкая артикуляция и постановка целей, какое место на мировой экономической карте разделения труда стремится занять новая Украина.

Стремление к лидерству.

Создание условий для его достижения.

Ведь с большей экономики при меньших ставках можно собирать гораздо больше.

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7. Конкурентоспособность среди инвесторов

Создание лучших условий и стимулов для инвестора в выборе юрисдикции для размещения производств или офисов.

8. Либеральная и креативная экономика

Минимальный набор ограничений, свобода предпринимательства, минимум бюрократии.

Максимальная поддержка креативной экономики и секторов промышленности 4.0.

Ставка на создание продуктов и услуг с высокой добавленной стоимостью, востребованных во всем мире.

9. Доступ к капиталу

Стоимость и доступ к капиталу – один из факторов конкурентоспособности. Деньги – это кровь бизнеса и экономики. Здесь важно долгосрочное дешевое кредитование, финансирование инвестпроектов с механизмами проектного финансирования, развитый фондовый рынок, где можно быстро и легко привлечь капитал для развития или инвестировать.

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10, но главный принцип – свобода

Свобода предпринимательства.

Свобода творчества.

Свобода личности.

Свобода слова.

Свобода перемещения.

И помним, что наша свобода ограничивается там, где начинается свобода другого человека.

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