Об этом глава государства сообщил в своих социальных сетях.

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О чем говорили президенты Украины и Кореи?

Владимир Зеленский заявил, что Украина заинтересована в развитии продуктивных отношений с Южной Кореей, а во время встречи стороны обсудили потребности обоих государств.

Президент также поблагодарил Сеул за недавнее решение выделить 100 миллионов долларов в рамках комплексного пакета поддержки Украины.

Поручил команде проработать все, что сегодня обсуждали. Спасибо,

– подытожил Зеленский.