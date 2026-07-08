Об этом глава государства сообщил в своих социальных сетях.
Читайте также "Убийца бункеров": Южная Корея похвасталась первым успешным испытанием новой ракеты
О чем говорили президенты Украины и Кореи?
Владимир Зеленский заявил, что Украина заинтересована в развитии продуктивных отношений с Южной Кореей, а во время встречи стороны обсудили потребности обоих государств.
Президент также поблагодарил Сеул за недавнее решение выделить 100 миллионов долларов в рамках комплексного пакета поддержки Украины.Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Поручил команде проработать все, что сегодня обсуждали. Спасибо,
– подытожил Зеленский.