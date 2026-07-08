Про це глава держави повідомив у своїх соцмережах.

Читайте також Вбивця бункерів: Південна Корея похвалилася першим успішним випробуванням нової ракети

Про що говорили президенти України та Кореї?

Володимир Зеленський заявив, що Україна зацікавлена у розвитку продуктивних відносин із Південною Кореєю, а під час зустрічі сторони обговорили потреби обох держав.

Президент також подякував Сеулу за нещодавнє рішення виділити 100 мільйонів доларів у межах комплексного пакета підтримки України.

Доручив команді опрацювати все, що сьогодні обговорювали. Дякую,

– підсумував Зеленський.

Раніше про надання пакету допомоги також повідомляв міністр закордонних справ Андрій Сибіга. За його словами, сторони обговорили взаємозв'язок безпеки України та Південної Кореї – це пов'язано насамперед із залученням Росією військовослужбовців Північної Кореї до війни проти України.