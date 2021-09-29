100% остаюсь в политике, – Разумков о планах после возможной отставки

Дмитрий Разумков планирует оставаться в политике, в случае, если его отзовут с должности спикера. Председатель Верховной Рады подчеркнул, что ему нравится его работа – и как руководителя парламента, и как нардепа.

Об этом Разумков сообщил в эфире одного из украинских телеканалов. Он заверил, что из политики никуда не уйдет.

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Мне нравится моя работа, – Разумков

100 %. Мне нравится моя работа и в качестве народного депутата, и в качестве Председателя Верховной Рады. Я буду работать. Я останусь в политике и буду дальше двигаться,

– подчеркнул Разумков.

Политик отметил, что должен двигаться дальше – ведь еще не выполнены обещания, которые давали еще во время предвыборной кампании 2019 года. Это он якобы будет делать несмотря на противодействие оппонентов, кого именно спикер имеет в виду – он не уточнил.

В "Слуге народа" не собирают подписей за отзыв Разумкова

Между тем в "Слуге" говорят, что подписей за отзыв спикера не собирают. Даниил Гетманцев назвал слухи об этом манипуляцией.

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Заместительница главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук считает, что к Разумкова накопилось немало вопросов – в частности относительно некоторых его голосований. Политик считает, что хорошо было устроить откровенный разговор между Разумковым и президентом Зеленским.